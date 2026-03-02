Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
В регионе
- 02 марта, 2026
- 19:13
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в своем аккаунте в соцсети Х.
В ходе разговора были обсуждены удары США и Израиля по Ирану и дальнейшее расширение конфликта. Эрдоган заявил, что военные противостояния негативно влияют на региональную и глобальную безопасность.
Он также подчеркнул важность активизации миротворческих усилий для обеспечения устойчивой стабильности в регионе и поощрения сторон к возвращению в плоскость диалога.
Последние новости
19:32
Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего ВостокаДругие страны
19:21
Фото
Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
19:21
КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целейВ регионе
19:15
В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19Другие страны
19:14
Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впередиДругие страны
19:13
Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВ регионе
19:08
Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18Другие страны
19:00
ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"Другие страны
18:55