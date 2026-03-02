Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 19:13
    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в своем аккаунте в соцсети Х.

    В ходе разговора были обсуждены удары США и Израиля по Ирану и дальнейшее расширение конфликта. Эрдоган заявил, что военные противостояния негативно влияют на региональную и глобальную безопасность.

    Он также подчеркнул важность активизации миротворческих усилий для обеспечения устойчивой стабильности в регионе и поощрения сторон к возвращению в плоскость диалога.

    Реджеп Тайип Эрдоган Фридрих Мерц Удары по Ирану телефонный разговор
    Ərdoğan və Merts İrana qarşı hücumları müzakirə ediblər
    Erdogan and Merz mull situation in Middle East

    Последние новости

    19:32

    Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего Востока

    Другие страны
    19:21
    Фото

    Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:21

    КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целей

    В регионе
    19:15

    В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19

    Другие страны
    19:14

    Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впереди

    Другие страны
    19:13

    Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    19:08

    Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18

    Другие страны
    19:00

    ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"

    Другие страны
    18:55

    Иран использовал при ударах новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах

    В регионе
    Лента новостей