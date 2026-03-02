Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в своем аккаунте в соцсети Х.

В ходе разговора были обсуждены удары США и Израиля по Ирану и дальнейшее расширение конфликта. Эрдоган заявил, что военные противостояния негативно влияют на региональную и глобальную безопасность.

Он также подчеркнул важность активизации миротворческих усилий для обеспечения устойчивой стабильности в регионе и поощрения сторон к возвращению в плоскость диалога.