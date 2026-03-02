Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib
- 02 mart, 2026
- 18:13
Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidenti Joze Ramuş-Ortaya etimadnaməsini təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyinin "X"dəki səhifəsində məlumat yayılıb.
"Azərbaycanın səfiri Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidenti Joze Ramuş-Ortaya etimadnaməsini təqdim edib. Mərasim ikitərəfli görüşlə davam etdirilib, söhbət zamanı tərəflər gələcək əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər", - məlumatda deyilir.
Ambassador of 🇦🇿, Ramil Rzayev presented his Letter of Credence to H.E. Mr. José Ramos‑Horta, President of 🇹🇱. The ceremony was followed by a bilateral meeting, during which the parties discussed opportunities to enhance future cooperation between the two countries. #Azerbaijan… pic.twitter.com/KQv9hK1J9s— AzEmbIndonesia (@AzEmbIndonesia) March 2, 2026