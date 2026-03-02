İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 18:13
    Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib

    Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidenti Joze Ramuş-Ortaya etimadnaməsini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İndoneziyadakı səfirliyinin "X"dəki səhifəsində məlumat yayılıb.

    "Azərbaycanın səfiri Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidenti Joze Ramuş-Ortaya etimadnaməsini təqdim edib. Mərasim ikitərəfli görüşlə davam etdirilib, söhbət zamanı tərəflər gələcək əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər", - məlumatda deyilir.

    Rəy
    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

