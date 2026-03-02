Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора
- 02 марта, 2026
- 17:57
Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орте.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Индонезии в "Х".
"Посол Азербайджана Рамиль Рзаев представил свои верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орте. Церемония была продолжена двусторонней встречей, в ходе которой стороны обсудили возможности для укрепления будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.
