    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 17:57
    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орте.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Индонезии в "Х".

    "Посол Азербайджана Рамиль Рзаев представил свои верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орте. Церемония была продолжена двусторонней встречей, в ходе которой стороны обсудили возможности для укрепления будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.

