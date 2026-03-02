Посол Азербайджана в Индонезии Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орте.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Индонезии в "Х".

"Посол Азербайджана Рамиль Рзаев представил свои верительные грамоты президенту Восточного Тимора Жозе Рамушу-Орте. Церемония была продолжена двусторонней встречей, в ходе которой стороны обсудили возможности для укрепления будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.