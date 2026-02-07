İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İran XİN başçısı: Raket proqramımız müzakirə olunmayacaq

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 13:55
    İran XİN başçısı: Raket proqramımız müzakirə olunmayacaq
    Abbas Əraqçi

    İranın raket proqramı nə indi, nə də gələcəkdə müzakirə olunmayacaq, çünki bu, müdafiə məsələsidir.

    "Report" xəbər verir k, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Qətərin "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Omanda ABŞ tərəfi ilə danışıqlara toxunan XİN başçısı qeyd edib ki, bu danışıqlar "yaxşı başlanğıc nöqtəsi oldu, lakin etimadın möhkəmləndirilməsi üçün hələ uzun yol qət edilməlidir".

    Onun sözlərinə görə, danışıqlar dolayı xarakter daşıyıb və yalnız nüvə problemi ilə bağlı olub. Uranın zənginləşdirilməsinin qadağan edilməsi məsələsi müzakirə mövzusu deyil.

    "Uranın zənginləşdirilməsi İranın haqqıdır və bu proses davam etdirilməlidir", - A.Əraqçi qeyd edib.

    O, ABŞ ilə nüvə dosyesi üzrə mümkün razılaşma çərçivəsində yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının İrandan üçüncü ölkələrə çıxarılması mümkünlüyünü istisna edib.

    Qətər ABŞ İran Abbas Əraqçi nüvə
    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться
    Iran will not negotiate over its missiles: Araghchi

