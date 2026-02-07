Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 13:40
    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться

    Ракетная программа Ирана не будет обсуждаться ни сейчас, ни в будущем, поскольку это вопрос обороны.

    Как передает Report, об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Касаясь переговоров с американской стороной в Омане, глава МИД отметил, что они стали "хорошей отправной точкой, но для укрепления доверия еще предстоит пройти долгий путь".

    По его словам, переговоры носили косвенный характер и касались только ядерной проблемы. Он сказал, что вопрос о запрете обогащения урана не подлежит обсуждению.

    "Обогащение урана - это право Ирана, и оно должно продолжаться", - отметил он.

    Арагчи также исключил возможность вывоза запасов высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны в рамках возможного соглашения с США по ядерному досье.

    По итогам переговоров Иран-США в Омане стало известно, что иранская сторона не согласилась на предложение о "нулевом" обогащении урана.

