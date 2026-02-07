Уиткофф и Кушнер поднялись на борт авианосца Abraham Lincoln в Аравийском море

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер и зять американского лидера Джаред Кушнер поднялись на борт авианосца USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") в Аравийском море.

Как передает Report, об этом Уиткофф сообщил в соцсети X.

По его словам, представители США встретились с экипажами авианосца и сопровождающей его группы американских кораблей. Помимо прочего, Уиткофф, Купер и Кушнер "провели разговор с летчиком, сбившим иранский беспилотник".

Как отмечал со ссылкой на источники журналист портала Axios Барак Равид, их визит на авианосец "является сигналом о том, что США рассматривают иные варианты действий в случае провала переговоров" с исламской республикой.

Отметим, что Иран и США возобновили переговоры по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана в пятницу в оманской столице Маскате. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стив Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, делегации Тегерана и Вашингтона провели в Маскате очень серьезные консультации по иранской ядерной программе и намерены продолжить диалог.