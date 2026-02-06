Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение урана
Иран отверг требование о "нулевом" обогащении урана в ходе нынешнего раунда переговоров с США в Маскате (Оман).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua cо ссылкой на иранское информагентство Mehr.
Стороны сосредоточились на вопросах снижения уровня обогащения существующих запасов урана.
Указывается, что атмосфера переговоров была "более серьезная", чем на предыдущих раундах диалога между сторонами.
Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
