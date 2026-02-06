В Омане стартовали переговоры между делегациями Ирана и США
Первый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе стартовали в Маскате (Оман).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim news.
Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
