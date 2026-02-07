Белый дом намерен созвать первое заседание "Совета мира" по Газе
- 07 февраля, 2026
- 08:48
Белый дом планирует провести первое заседание лидеров "Совета мира" по Газе 19 февраля.
Как передает Report, об этом сообщил Axios.
По данным издания, планирование встречи, которая также станет конференцией по сбору средств на восстановление сектора Газа, находится на ранней стадии и может еще измениться.
