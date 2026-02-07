Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Белый дом намерен созвать первое заседание "Совета мира" по Газе

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 08:48
    Белый дом намерен созвать первое заседание Совета мира по Газе

    Белый дом планирует провести первое заседание лидеров "Совета мира" по Газе 19 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщил Axios.

    По данным издания, планирование встречи, которая также станет конференцией по сбору средств на восстановление сектора Газа, находится на ранней стадии и может еще измениться.

    Ты - Король

