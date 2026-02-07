İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilər
Futbol
- 07 fevral, 2026
- 14:06
İngiltərə millisinin futbolçusu Körtis Cons klubunu dəyişə bilər.
"Report" "TEAMTalk"a istinadən xəbər verir ki, "Nyukasl", "Tottenhem" və "Aston Villa" 25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.
Oyunçunun "Liverpul"la müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Mersisayd təmsilçisi yeni sözləşməyə ilə bağlı yığma üzvü ilə danışıqlara başlamayıb.
Qeyd edək ki, Körtis Cons cari mövsüm 30 oyunda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
