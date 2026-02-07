İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    • 07 fevral, 2026
    • 14:06
    İngiltərə millisinin futbolçusu Körtis Cons klubunu dəyişə bilər.

    "Report" "TEAMTalk"a istinadən xəbər verir ki, "Nyukasl", "Tottenhem" və "Aston Villa" 25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.

    Oyunçunun "Liverpul"la müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Mersisayd təmsilçisi yeni sözləşməyə ilə bağlı yığma üzvü ilə danışıqlara başlamayıb.

    Qeyd edək ki, Körtis Cons cari mövsüm 30 oyunda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

