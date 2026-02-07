Полузащитник Кёртис Джонс в центре внимания трех клубов АПЛ
- 07 февраля, 2026
- 15:06
Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс оказался в центре внимания трех клубов английской Премьер-лиги.
Как сообщает Report cо ссылкой на TEAMTalk, 25-летним игроком интересуются "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла".
Будущее 25-летнего игрока в "Ливерпуле" стало неопределенным, так как переговоры о продлении контракта, срок действия которого истекает через 18 месяцев, еще не начались.
Согласно информации, "Ньюкасл" рассматривает Джонса как потенциальную замену Сандро Тонали, которого продолжают связывать с переходом в "Арсенал".
Наиболее активный интерес проявляет именно "Ньюкасл". Главный тренер Эдди Хау видит в Джонсе идеальное усиление для своей команды. "Тоттенхэм" также интересовался Джонсом в январе, а Унаи Эмери из "Астон Виллы" стремится подписать игрока с английским паспортом и опытом участия в чемпионских гонках.