    Полузащитник Кёртис Джонс в центре внимания трех клубов АПЛ

    Футбол
    • 07 февраля, 2026
    • 15:06
    Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс оказался в центре внимания трех клубов английской Премьер-лиги.

    Как сообщает Report cо ссылкой на TEAMTalk, 25-летним игроком интересуются "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла".

    Будущее 25-летнего игрока в "Ливерпуле" стало неопределенным, так как переговоры о продлении контракта, срок действия которого истекает через 18 месяцев, еще не начались.

    Согласно информации, "Ньюкасл" рассматривает Джонса как потенциальную замену Сандро Тонали, которого продолжают связывать с переходом в "Арсенал".

    Наиболее активный интерес проявляет именно "Ньюкасл". Главный тренер Эдди Хау видит в Джонсе идеальное усиление для своей команды. "Тоттенхэм" также интересовался Джонсом в январе, а Унаи Эмери из "Астон Виллы" стремится подписать игрока с английским паспортом и опытом участия в чемпионских гонках.

    ФК "Ливерпуль" Кёртис Джонс Английская Премьер-лига
