    Балабей Агаев: Соревнованя были сложными, но я хорошо подготовился

    Индивидуальные
    • 08 февраля, 2026
    • 12:44
    Балабей Агаев: Соревнованя были сложными, но я хорошо подготовился

    Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг), завоевавший золотую медаль на турнире "Большой Шлем" в Париже, заявил, что был полностью готов к соревнованиям как психологически, так и физически.

    Спортсмен в интервью Report отметил, что тщательно готовился к напряженному турниру:

    "Соревнование было сложным, но я хорошо подготовился. Практически все мои основные соперники участвовали в этом турнире. Я чувствовал себя полностью готовым как психологически, так и физически. Каждый день стараюсь чему-то новому научиться. Мои тренеры всегда поддерживают меня, за что им большое спасибо. Я стараюсь каждый день быть лучше, чем вчера. Федерация всегда оказывает нам огромную поддержку. Они делают все возможное для нас как морально, так и материально. Эта забота и внимание сильно помогают нам развиваться и достигать успехов" – сказал он.

    Отметим, что в финале турнира Б.Агаев победил украинца Дилшота Халматова и завоевал золотую медаль.

