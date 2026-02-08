Семья Национального героя поблагодарила Лейлу Алиеву и Алену Алиеву за визит

Члены семьи Национального героя Натига Гасымова поблагодарили Лейлу Алиеву и Алену Алиеву за визит.

Как сообщил западному бюро Report его брат Нофель Гасымов, он и его семья с радостью восприняли приезд Лейлы Алиевой и Алены Алиевой, и этот день стал для них знаменательным:

"Нам было очень приятно принимать у себя дома членов семьи президента Азербайджана. Этот день навсегда останется в нашей памяти как приятное воспоминание. От имени нашей семьи благодарим Лейлу ханум и Алену ханум. Также мы попросили передать нашу благодарность уважаемому президенту за присвоение Натигу Гасымову звания Национального героя".

По словам Нофеля Гасымова, встреча прошла очень хорошо: "Мы беседовали с ними, поделились воспоминаниями о Натиге Гасымове. Выражаем благодарность за заботу и внимание, оказанные нам со стороны главы нашего государства".

Сестра Национального героя Кямаля Гейдарова также поблагодарила президента Ильхама Алиева и членов его семьи за то, что они чтят память Натига Гасымова: "Очень приятно и радостно, что Лейла Алиева и Алена Алиева проявили к нам интерес и приехали с визитом. Моя мама тоже очень хотела бы увидеть этот день. Тем не менее, присвоение моему брату звания Национального героя уважаемым президентом незадолго до кончины нашей мамы стало для нее большим утешением. Еще раз выражаю благодарность Лейле Алиевой и Алене Алиевой за этот приятный визит".

Отметим, что Лейла Алиева и Алена Алиева в рамках поездки в город Гянджа посетили семью Национального героя Натига Гасымова.