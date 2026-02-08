İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Natiq Qasımovun ailəsi Leyla Əliyeva və Alena Əliyevaya onları ziyarət etməsinə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    • 08 fevral, 2026
    • 12:49
    Natiq Qasımovun ailəsi Leyla Əliyeva və Alena Əliyevaya onları ziyarət etməsinə təşəkkür edib

    Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun ailə üzvləri Leyla Əliyeva və Alena Əliyevaya onları ziyarət etməsinə təşəkkür ediblər.

    Bu barədə "Report"un Qərb bürosuna N.Qasımovun qardaşı Nofəl Qasımov bildirib.

    N.Qasımov Leyla Əliyevanın və Alena Əliyevanın ziyarətini xoş qaşıladıqlarını, bu günün onlar üçün sevinc dolu anlar olduğunu bildirib:

    "Cənab Prezidentin ailə üzvlərinin evimizdə olması, bizi ziyarət etməsi çox xoş oldu. Bu gün yaddaşımızda hər zaman xoş xatirələrdən biri kimi qalacaq. Ailəmiz adından Leyla xanıma və Alena xanıma təşəkkür edirik. Həmçinin Natiq Qasımova Milli Qəhrəman adı verdiyinə görə cənab Prezidentə təşəkkürlərimizi çatdırmağı xahiş etdik.

    "Görüş çox xoş keçdi, onlarla söhbət edib, Natiq Qasımovla bağlı xatirələrimizi bölüşdük. Dövlətimizin başçısı tərəfindən bizə göstərilən qayğı və diqqət üçün minnətdarlığımızı bildiririk".

    Milli Qəhrəmanın bacısı Kəmalə Heydərova da Natiq Qasımovun xatirəsini əziz tutduğuna görə, Prezident İlham Əliyevə və ailə üzvlərinə təşəkkür edib: "Leyla Əliyeva və Alena Əliyevanın qapımızı açıb, bizi ziyarət etmələri, maraqlanmaları çox xoşdur, sevindiricidir. Anam da çox istəyərdi ki, bu günü görsün, amma qismət olmadı. Bununla belə, anamın dünyasını dəyişməsindən bir müddət öncə cənab Prezidentin qardaşıma Milli Qəhrəman adını verməsi ona böyük təsəlli oldu. Bir daha bu xoş ziyarətə görə Leyla Əliyevaya və Alena Əliyevaya minnətdarlığımı bildirirəm".

    Qeyd edək ki, Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə şəhərinə səfər çərçivəsində Milli Qəhrəman N.Qasımovun ailəsini ziyarət edib.

    Leyla Əliyeva Alena Əliyeva Natiq Qasımov

    Son xəbərlər

    12:49

    Natiq Qasımovun ailəsi Leyla Əliyeva və Alena Əliyevaya onları ziyarət etməsinə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    12:31

    Parisdə çempion olan azərbaycanlı cüdoçu: "Psixoloji və fiziki baxımdan özümü tam hazır hiss edirdim"

    Fərdi
    12:22

    Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var

    Region
    12:03

    Norveçli idmançı İtaliyadakı Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi uğura imza atıb

    Fərdi
    11:59

    Kabildə evdə partlayış nəticəsində 8 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:49
    Video

    Səbail rayonunda mağazada yanğın olub

    Hadisə
    11:37
    Video

    Azərbaycan və digər ölkələr axtarışda olan şəxsləri Türkiyəyə təhvil verib

    Region
    11:20

    Azərbaycan güləşçisi reytinq turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti