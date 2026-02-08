Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

Дипломатия - единственный путь решения проблем вокруг ядерной программы Ирана, так как ее реализация является суверенным правом страны, закрепленным конституцией.

Как передает Report со ссылкой на Mehrnews, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем выступлении на конференции в Тегеране.

Он отметил, что Иран имеет право на разработку мирного атома и любые вопросы в связи с этим должны решаться посредством диалога, а не угроз или давления со стороны других стран.

"Никто не имеет права диктовать нам, чем мы можем или не можем обладать. Обогащение урана - это наше право, и оно будет продолжаться. Даже атаки на наши объекты не смогли уничтожить наш (ядерный - ред.) потенциал", - заявил Арагчи.

Он также заявил, что Иран не стремится к созданию ядерной бомбы, подчеркнув, что истинная сила страны заключается в сопротивлении принуждению и отказе от доминирования великих держав.