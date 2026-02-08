Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 12:46
    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    Дипломатия - единственный путь решения проблем вокруг ядерной программы Ирана, так как ее реализация является суверенным правом страны, закрепленным конституцией.

    Как передает Report со ссылкой на Mehrnews, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем выступлении на конференции в Тегеране.

    Он отметил, что Иран имеет право на разработку мирного атома и любые вопросы в связи с этим должны решаться посредством диалога, а не угроз или давления со стороны других стран.

    "Никто не имеет права диктовать нам, чем мы можем или не можем обладать. Обогащение урана - это наше право, и оно будет продолжаться. Даже атаки на наши объекты не смогли уничтожить наш (ядерный - ред.) потенциал", - заявил Арагчи.

    Он также заявил, что Иран не стремится к созданию ядерной бомбы, подчеркнув, что истинная сила страны заключается в сопротивлении принуждению и отказе от доминирования великих держав.

    МИД Ирана Аббас Арагчи обогащение урана
    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Арагчи: Иран имеет право на реализацию мирной ядерной программы

    В регионе
    12:44

    Балабей Агаев: Соревнованя были сложными, но я хорошо подготовился

    Индивидуальные
    12:30

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    12:21

    При пожаре в жилом доме в Хомсе пять человек погибли, 10 пострадали

    Другие страны
    12:05

    В Баку в магазине произошел пожар

    Происшествия
    12:03
    Видео

    Азербайджан и другие страны передали разыскиваемых лиц Турции

    В регионе
    11:51

    В Таиланде проходят досрочные парламентские выборы и референдум

    Другие страны
    11:35

    В Кабуле при взрыве газового баллона в доме погибли 8 человек

    Другие страны
    11:22

    В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генерала

    В регионе
    Лента новостей