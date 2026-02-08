Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    • 08 февраля, 2026
    • 22:20
    Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

    8 февраля командир воздушного судна авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявшего рейс по маршруту Лондон–Дели, обратился с запросом на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.

    Как передает Report, об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Отмечается, что воздушное судно типа Airbus A350 успешно совершило посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:26 по местному времени.

    Сразу после посадки пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь службой медицинского обеспечения. В настоящее время продолжаются необходимые медицинские процедуры.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил координацию всех соответствующих служб в соответствии с международными авиационными и требованиями безопасности. Безопасность полётов и здоровье пассажиров остаются приоритетом, все операции в данном направлении выполняются в оперативном режиме.

    Индия Международный аэропорт Гейдар Алиев вынужденная посадка
    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:24

    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    Индивидуальные
    23:19

    "Интер" разгромил "Сассуоло"

    Спорт
    23:05

    В Ливане при обрушении пятиэтажного дома погибли шесть человек

    Другие страны
    22:49

    Застолье с односельчанином завершилось убийством — подробности — ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:20

    Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    22:01

    Дональд Трамп призвал американцев исправить избирательную систему страны

    Другие страны
    21:45
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма

    Внутренняя политика
    21:34

    Индия отказывается от российской нефти ради соглашений с США

    Другие страны
    Лента новостей