Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

8 февраля командир воздушного судна авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявшего рейс по маршруту Лондон–Дели, обратился с запросом на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отмечается, что воздушное судно типа Airbus A350 успешно совершило посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:26 по местному времени.

Сразу после посадки пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь службой медицинского обеспечения. В настоящее время продолжаются необходимые медицинские процедуры.

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил координацию всех соответствующих служб в соответствии с международными авиационными и требованиями безопасности. Безопасность полётов и здоровье пассажиров остаются приоритетом, все операции в данном направлении выполняются в оперативном режиме.