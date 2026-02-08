İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    Hadisə
    • 08 fevral, 2026
    • 22:19
    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    8 fevral tarixində "Virgin Atlantic" aviaşirkətinə məxsus hava gəmisinin komandiri London–Dehli marşrutu üzrə yerinə yetirilən reys zamanı sərnişinlərdən birinin səhhətində qəfil pisləşmə qeydə alındığı üçün Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda məcburi eniş üçün müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a hava limanından bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Airbus A350 tipli təyyarə yerli vaxtla saat 21:26-də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna uğurla eniş edib. Enişdən dərhal sonra sərnişinə tibbi xidmət tərəfindən operativ şəkildə ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda sərnişinin vəziyyəti ilə bağlı zəruri tibbi prosedurlar davam etdirilir.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu beynəlxalq aviasiya və təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olaraq bütün aidiyyəti qurumlarla koordinasiyanı təmin edib. Aeroport tərəfindən uçuş təhlükəsizliyi və sərnişinlərin sağlamlığı prioritet olaraq qorunur və bu istiqamətdə bütün əməliyyatlar operativ şəkildə icra edilir.

    təyyarə Bakı Yeni Dehli London
    Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

    Son xəbərlər

    23:17
    Foto

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    23:11

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:10

    "İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib

    İdman
    22:54

    Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:38
    Foto

    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Fərdi
    22:32

    Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"

    Komanda
    22:19

    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    Hadisə
    22:01

    Norveçli idmançı İtaliyada olimpiya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti