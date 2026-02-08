Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма
Внутренняя политика
- 08 февраля, 2026
- 21:45
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма.
Как сообщает Report, Центр аутизма, созданный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, оказывает поддержку семьям, обращающимся из Гянджи, а также близлежащих регионов – Шамкира, Дашкесана, Товуза, Самуха, других районов, и их детям.
Отмечалось, что реализуемые здесь программы способствуют интеграции детей в общество и семью, а также их активной роли. Наряду с реабилитацией, центр также проводит в регионе просветительские кампании на темы аутизма, нейроразнообразия и инклюзивности.
