Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 08 февраля, 2026
    • 23:54
    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

    В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и раненые.

    Как сообщает западное бюро Report, авария была зафиксирована на территории села Сабиркенд.

    Автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Зангиланского района, 1993 года рождения Суджаддина Шукюрлю, вышел из-под управления и врезался в дерево на обочине дороги.

    В результате происшествия пассажир - житель Исмаиллинского района, 1988 года рождения Алтун Мустафаев - скончался на месте.

    Другие пассажиры - житель Кубинского района, 1994 года рождения Самир Гурбанов, и житель Шамахинского района, 1997 года рождения Намиг Аскеров - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

    По факту проводится расследование.

    Шамкирский район ДТП погибший
    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var
    Ты - Король

    Последние новости

    00:48

    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    Другие страны
    00:17

    Франция передаст Украине на время ремонта еще один радар к SAMP/T

    Другие страны
    23:54

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

    Происшествия
    23:24

    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    Индивидуальные
    23:19

    "Интер" разгромил "Сассуоло"

    Спорт
    23:05

    В Ливане при обрушении пятиэтажного дома погибли шесть человек

    Другие страны
    22:49

    Застолье с односельчанином завершилось убийством — подробности — ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:20

    Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    Лента новостей