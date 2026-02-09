США перехватили танкер в Карибском море

США перехватили танкер Aquila II, который следовал из Карибского моря в Индийский океан/

Как передает Report, об этом сообщило Министерство войны страны.

В ведомстве утверждают, что судно действовало вопреки установленному Дональдом Трампом "карантину для кораблей", находящихся под санкциями в Карибском бассейне.

Американские военные "без каких-либо происшествий" провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна.

"Он [танкер] пытался сбежать, и мы последовали за ним. <...> Министерство не позволит незаконным субъектам и их ставленникам противостоять американской мощи в глобальной морской сфере", - говорится в публикации министерства в соцсети Х.