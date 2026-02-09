Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    США перехватили танкер в Карибском море

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 19:38
    США перехватили танкер в Карибском море

    США перехватили танкер Aquila II, который следовал из Карибского моря в Индийский океан/

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство войны страны.

    В ведомстве утверждают, что судно действовало вопреки установленному Дональдом Трампом "карантину для кораблей", находящихся под санкциями в Карибском бассейне.

    Американские военные "без каких-либо происшествий" провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна.

    "Он [танкер] пытался сбежать, и мы последовали за ним. <...> Министерство не позволит незаконным субъектам и их ставленникам противостоять американской мощи в глобальной морской сфере", - говорится в публикации министерства в соцсети Х.

    США танкер Карибское море
    Ты - Король

    Последние новости

    20:34

    Скончался депутат Фазаил Агамалы

    Внутренняя политика
    20:30

    Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

    Происшествия
    20:25

    Врач: Состояние ребенка, получившего ножевые ранения в Агджабеди, стабильное

    Происшествия
    20:11

    ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием Азербайджана

    Инфраструктура
    20:03

    СМИ: ЕС готовит санкции против портов и 42 танкеров в 20-м пакете санкций против РФ

    Другие
    19:56

    Продлен срок ареста Али Керимли в рамках уголовного дела Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    19:50

    Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием

    Внешняя политика
    19:46

    США объявили о продаже Армении наблюдательных дронов на $11 млн

    В регионе
    19:42

    Вэнс: TRIPP принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду

    Внешняя политика
    Лента новостей