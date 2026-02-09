США перехватили танкер в Карибском море
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 19:38
США перехватили танкер Aquila II, который следовал из Карибского моря в Индийский океан/
Как передает Report, об этом сообщило Министерство войны страны.
В ведомстве утверждают, что судно действовало вопреки установленному Дональдом Трампом "карантину для кораблей", находящихся под санкциями в Карибском бассейне.
Американские военные "без каких-либо происшествий" провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна.
"Он [танкер] пытался сбежать, и мы последовали за ним. <...> Министерство не позволит незаконным субъектам и их ставленникам противостоять американской мощи в глобальной морской сфере", - говорится в публикации министерства в соцсети Х.
