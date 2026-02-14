WSJ: США использовали ИИ-модель Claude при захвате Мадуро

Военное министерство США при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовало ИИ-модель Claude, несмотря на запрет на применение этой технологии для содействия насилию.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечается, политика Anthropic, компании - разработчика ИИ-модели, не позволяет применять Claude для содействия насилию, осуществления слежки, разработки оружия. "Мы не комментируем информацию об использовании Claude или иной ИИ-модели для проведения какой-либо конкретной операции, - заявил газете представитель Anthropic. - Использование Claude - как в частном секторе, так и в государственных структурах - должно соответствовать нашей политике использования, которая определяет способы применения Claude".

В конце января WSJ сообщала, что контракт между Пентагоном и Anthropic на сумму около $200 млн оказался под угрозой расторжения из-за разногласий в вопросе использования технологий искусственного интеллекта для слежки за людьми на территории Соединенных Штатов.