Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове возможны осадки

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в первой половине дня местами прогнозируются осадки. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 14–16° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70–80%.

В регионах Азербайджан преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные осадки, в горных районах - снег. Местами ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4–9° тепла, днем - 17–22° тепла, в горах ночью - 3–8° тепла, днем - 15–20° тепла.