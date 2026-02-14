В Нахчыване шестеро членов одной семьи отравились угарным газом
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 12:04
В Нахчыване шесть членов одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в результате инцидента житель села Ашагы Эйлис Ордубадского района Орудж Масимов (1994 г.р.), скончался.
Его дети – Фатима Масимова (2020 г.р.), Гусейн Масимов (2018 г.р.), Мухаммед Масимов (2017 г.р.), Али Масимов (2021 г.р.) и Гасан Масимов (2022 г.р.) – госпитализированы в Нахчыванский центр инфекционных заболеваний.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, по факту проводится расследование.
