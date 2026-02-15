Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В сербской общественно-политической газете "Politika" опубликована статья о городе Агдам

    Медиа
    • 15 февраля, 2026
    • 22:50
    Сербская общественно-политическая газета "Politika" опубликовала статью об освобожденном от оккупации азербайджанском городе Агдаме.

    Как передает Балканское бюро Report, в репортаже под названием "Между кранами и минами – Хиросима Кавказа" в основном рассматривается Агдам.

    В репортаже обсуждается ситуация в Агдаме до оккупации, его население, превращение в руины во время армянской оккупации и присвоение ему статуса "города-призрака", а также реставрационные и строительные работы, проведенные азербайджанским правительством после освобождения.

    Отмечается, что Агдам когда-то был одним из процветающих и развивающихся городов Карабахского региона. Во время Первой Карабахской войны город перешел под контроль армянских вооруженных сил, и азербайджанское население было вынуждено покинуть его.

    В репортаже также обращается внимание на то, что Агдам был лишен инфраструктуры, разрушен и необитаем в течение почти тридцатилетней оккупации.

    Переходя к этапу реконструкции, было подчеркнуто, что Азербайджан, освободив свои международно признанные территории, начал процесс восстановления и переселения региона. В этом контексте вновь введено в эксплуатацию железнодорожное сообщение между Баку и Агдамом.

    Отмечено, что, несмотря на дождливую погоду в городе, повсюду видна тяжелая строительная техника и краны. Город, который много лет называли "Хиросимой Кавказа", сейчас спасают от руин и восстанавливают. Процесс реконструкции включает в себя строительство дорог, линий электро- и водоснабжения, школ, больниц и жилых домов.

    Отмечено, что правительство предоставляет новые квартиры и рабочие места населению, возвращающемуся на родину, и планируется создание промышленных зон и объектов социальной инфраструктуры. В центре города уже возводятся современные здания. Также планируется восстановление стадиона футбольного клуба "Карабах", который много лет вынужден играть в Баку.

    Однако, помимо подчеркивания важности восстановительных работ, автор не обошел вниманием проблему минных полей, которая в некоторой степени препятствует процессу восстановления. Он отметил, что в годы конфликта в этих районах было заложено большое количество мин, что осложняет процесс восстановления. Очистка территорий от мин - трудоемкий и опасный процесс, который может занять много лет.

    Автор пишет, что сегодня Агдам напоминает одновременно и большую строительную площадку, и опасные минные поля, жизнь постепенно возвращается в этот район среди кранов и мин, и город, некогда называемый "Хиросимой Кавказа", вступает в новую фазу.

    Serbiyanın "Politika" ictima-siyasi qəzetində Ağdam şəhəri haqqında məqalə dərc olunub
    Лента новостей