Naxçıvanda bir ailənin altı üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən var
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 11:56
Naxçıvan şəhərində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Xətai məhəlləsi, ev 12 ünvanında qeydə alınıb.
Nəticədə Ordubad rayonu Ordubad rayonu Aşağı Əylis kənd sakini, 1947-ci il təvəllüdlü Məmmədov Niftalı Məmməd oğlu dünyasını dəyişib.
Onun nəvələri – 2020-ci il təvəllüdlü Fatimə Məsimova, 2018-ci il təvəllüdlü Hüseyn Məsimov, 2017-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Məsimov, 2021-ci il təvəllüdlü Əli Məsimov və 2022-ci il təvəllüdlü Həsən Məsimov Naxçıvan Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinə yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
