Вучич: В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку

    15 февраля, 2026
    В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было в прошлом.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "В то же время, во всех различных областях, от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества, я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире", - подчеркнул Александар Вучич.

