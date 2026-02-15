Вучич: В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку

В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку, который свяжет нас гораздо лучше, чем это было в прошлом.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В то же время, во всех различных областях, от культуры и спорта до экономики, сельского хозяйства, промышленности и военно-технического сотрудничества, я абсолютно уверен, что мы достигнем максимального уровня возможных отношений между любыми двумя странами в мире", - подчеркнул Александар Вучич.