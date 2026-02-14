Китай обнулит пошлины на товары из 53 стран Африки

Китайские власти с 1 мая отменят пошлины на товары из 53 стран Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай с 1 мая 2026 года в полном объеме реализует меры по введению нулевых тарифов в отношении всех 53 африканских стран, с которыми он поддерживает дипломатические отношения", - говорится в поздравлении, которое Си Цзиньпин направил председателю Африканского союза Жоау Лоуренсу и главе Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу по случаю наступающего по лунному календарю года Красной лошади.