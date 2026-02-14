Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    S&P: Азербайджанские банки имеют более низкий уровень долговой нагрузки частного сектора в регионе

    Финансы
    14 февраля, 2026
    • 11:47
    S&P: Азербайджанские банки имеют более низкий уровень долговой нагрузки частного сектора в регионе

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает замедления темпов кредитования в Азербайджане до 10-12% в 2026 году - на уровне 2025 года - по сравнению со средним показателем около 18% за предыдущие четыре года.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, доля кредитов третьей стадии по МСФО в масштабах банковской системы останется стабильной на уровне 4,5-5% несмотря на прогнозируемое замедление экономического роста на фоне стагнации добычи нефти и газа.

    В S&P отмечают, что азербайджанские банки характеризуются более низким уровнем долговой нагрузки частного сектора - около 26% ВВП по сравнению с сопоставимыми показателями Грузии, Армении и Узбекистана.

    "У них уровень валютного кредитования также остается самым низким в регионе - около 16% на конец 2025 года", - подчеркивает агентство.

    S&P Global Ratings кредитование Азербайджан ВВП
