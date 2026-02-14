İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Maliyyə
    • 14 fevral, 2026
    • 12:21
    S&P: Azərbaycan banklarında özəl sektorun borc yükü region üzrə daha aşağı səviyyədədir

    "S&P Global Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyi 2026-cı ildə Azərbaycanda kreditləşmə tempinin 10-12 % səviyyəsində olacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" "S&P Global Ratings" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici 2025-ci ilin səviyyəsinə uyğun olmaqla, son dörd ildə qeydə alınmış orta 18 %-lik artım tempindən aşağıdır.

    "Neft və qaz hasilatının yavaşlaması fonunda iqtisadi artımın proqnozlaşdırılan azalmasına baxmayaraq, bank sistemi miqyasında beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarına (BMHS) əsasən üçüncü mərhələ kreditlərin payı 4,5-5 % səviyyəsində stabil qalacaq", - agentlik qeyd edir.

    "S&P"hesab edir ki, Azərbaycan bankları Gürcüstan, Ermənistan və Özbəkistanın müqayisə olunan göstəricilərinə nisbətən özəl sektorun daha aşağı borc yükü səviyyəsi ilə - ÜDM-in təxminən 26 %-i həcmində xarakterizə olunur.

    "Onlarda valyuta kreditləşməsi səviyyəsi də regionda ən aşağı olaraq qalır - 2025-ci ilin sonuna təxminən 16 % təşkil edir", - agentlik bildirib.

