İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 21:44
    ABŞ Karib dənizində Aquila II tankerini saxlayıb

    ABŞ Karib dənizindən Hind okeanına gedən "Aquila II" tankerini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirlik iddia edib ki, gəmi Donald Trampın Karib hövzəsində sanksiyalar altında olan gəmilər üçün müəyyən etdiyi karantinə zidd hərəkət edib.

    ABŞ hərbçiləri heç bir hadisə baş vermədən gəmini saxlayıb.

    "Tanker qaçmağa çalışdı və biz onu təqib etdik. Nazirlik qeyri-qanuni subyektlərə qlobal dəniz sahəsində ABŞ-nin gücünə qarşı çıxmağa imkan verməyəcək", - nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    ABŞ Karib dənizi
    США перехватили танкер в Карибском море

    Son xəbərlər

    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayır

    İnfrastruktur
    21:46

    KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər
    21:44

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur

    Region
    21:29

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti