ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 21:44
ABŞ Karib dənizindən Hind okeanına gedən "Aquila II" tankerini saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlik iddia edib ki, gəmi Donald Trampın Karib hövzəsində sanksiyalar altında olan gəmilər üçün müəyyən etdiyi karantinə zidd hərəkət edib.
ABŞ hərbçiləri heç bir hadisə baş vermədən gəmini saxlayıb.
"Tanker qaçmağa çalışdı və biz onu təqib etdik. Nazirlik qeyri-qanuni subyektlərə qlobal dəniz sahəsində ABŞ-nin gücünə qarşı çıxmağa imkan verməyəcək", - nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
