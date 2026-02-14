Стармер: Европа должна уйти от излишней зависимости от США в вопросах обороны

Европейские страны должны отказаться от зависимости от США в сфере обороны, усилив взаимодействие между собой.

Как передает Report, об этом говорится в выдержках из речи, с которой британский премьер-министр Кир Стармер должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы больше не Великобритания эпохи Brexit. Поскольку мы знаем, что в опасные времена мы не можем установить контроль, обратив взгляд внутрь, иначе мы просто его лишимся. Мы не позволим этому произойти", - указывается в тексте, распространенном канцелярией главы правительства.

"Не существует безопасности Великобритании без Европы, как и европейской безопасности - без Великобритании. Это исторический урок, но сегодня это реальность", - уверен Стармер, который выступает за создание "более европейской НАТО".

Как отмечается, британский премьер не сомневается, что Европе стоит сменить излишнюю зависимость от трансатлантического партнера на региональную взаимозависимость. "Я говорю о видении европейской безопасности и большей европейской автономии, которое не означает уход США, но в полной мере отвечает призыву к более справедливому распределению бремени и переосмысляет связи, которые так хорошо служили нам", - поясняет он.

Стармер полагает, что Европа - это "спящий гигант", утверждая, что ее экономика якобы "затмевает российскую в 10 раз".

В то же время он уверен, что для принятия подобных важных решений требуется формирование консенсуса в обществе, чтобы представители крайне правых и крайне левых течений не набрали силу, предлагая простые решения. Британский премьер, говорится в выдержках из его речи, намерен обратить внимание на то, что эти две, на первый взгляд, противоположные идеологии "имеют столь много общего". "Поражает то, как разные края политического спектра во многом совпадают. Мягкая позиция по отношению к России и слабая поддержка НАТО, если не откровенная оппозиция ей", - описывает эту ситуацию Стармер.