Starmer: Avropa müdafiə baxımından ABŞ-dən ifrat asılılıqdan uzaqlaşmalıdır
- 14 fevral, 2026
- 08:28
Avropa ölkələri müdafiə baxımından ABŞ-dən asılılıqdan uzaqlaşmalı və öz aralarında əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin Münhen Təhlükəsizlik Konfransında çıxışında bildirilib.
"Biz artıq "Brexit" dövrünün Britaniyası deyilik. Çünki bilirik ki, təhlükəli dövrlərdə daxilə baxaraq nəzarəti qura bilmərik, əks halda onu itirəcəyik. Buna imkan verməyəcəyik", - Baş nazirin Dəftərxanası tərəfindən paylaşılan mətndə deyilir.
Bu, tarixi dərsdir, amma bu, bugün reallıqdır", - Starmer "Avropa NATO-su"nun yaradılmasının yaradılmasını təklif edib.
Britaniya Baş nazirinin Avropanın Transatlantik tərəfdaşından həddindən artıq asılılığı regional qarşılıqlı asılılıqla əvəz etməli olduğuna əminliyi qeyd olunur. "Mən ABŞ-nin getməsi anlamına gəlməyən, daha ədalətli yük bölgüsü çağırışına tam cavab verən və bizə çox yaxşı xidmət edən əlaqələri yenidən nəzərdən keçirən Avropa təhlükəsizliyi, daha böyük Avropa muxtariyyəti vizyonundan danışıram", - o izah edib.
Starmer hesab edir ki, Avropa "yatmış nəhəng"dir. Baş nazir iddia edib ki, onun iqtisadiyyatı Rusiyanınkından 10 dəfə böyükdür.
Eyni zamanda, o əmindir ki, bu cür vacib qərarların qəbul edilməsi cəmiyyətdə konsensus yaratmağı tələb edir, ifrat sağ və ifrat sol nümayəndələrinin asan həllər təklif etməklə güclənməsinin qarşısını alır. Britaniya Baş naziri diqqəti bu iki əks ideologiyanın çoxlu ortaq cəhətləri olduğuna yönəltmək niyyətindədir.
"Siyasi spektrin müxtəlif kənarları arasında nə qədər üst-üstə düşmənin olması diqqət çəkir. Rusiyaya qarşı yumşaq mövqe və NATO-ya açıq müxalifət olmasa da, zəif dəstək", - Starmer vəziyyəti təsvir edir.