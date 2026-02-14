Уитэкер: Число поставленных США в Европу F-35 скоро достигнет 600
14 февраля, 2026
05:19
Общая численность поставленных Соединенными Штатами своим европейским союзникам истребителей F-35 в ближайшее время достигнет 600.
Как передает Report, об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент [США Дональд] Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их", - сказал он.
