    Уитэкер: Число поставленных США в Европу F-35 скоро достигнет 600

    • 14 февраля, 2026
    • 05:19
    Уитэкер: Число поставленных США в Европу F-35 скоро достигнет 600

    Общая численность поставленных Соединенными Штатами своим европейским союзникам истребителей F-35 в ближайшее время достигнет 600.

    Как передает Report, об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    "Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент [США Дональд] Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их", - сказал он.

