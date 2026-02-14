İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Uiteker: ABŞ-nin Avropaya göndərdiyi F-35-lərinin sayı tezliklə 600-ə çatacaq

    • 14 fevral, 2026
    • 07:20
    ABŞ-nin Avropa müttəfiqlərinə tədarük etdiyi F-35 qırıcılarının ümumi sayı tezliklə 600-ə çatacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nun NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    "Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Avropada müttəfiqlərimizə məxsus F-35-lərin sayı 600 olacaq. Buna görə də, bilirsiniz, hesab etmirəm ki, hazırda Prezident (ABŞ, Donald) Trampın F-35-ləri təhvil verməkdən imtina etməsi riski var; onları almamaqla hədələyən müttəfiqlərimizdir", - o deyib.

    Уитэкер: Число поставленных США в Европу F-35 скоро достигнет 600

