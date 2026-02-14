Uiteker: ABŞ-nin Avropaya göndərdiyi F-35-lərinin sayı tezliklə 600-ə çatacaq
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 07:20
ABŞ-nin Avropa müttəfiqlərinə tədarük etdiyi F-35 qırıcılarının ümumi sayı tezliklə 600-ə çatacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nun NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker Münhen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.
"Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Avropada müttəfiqlərimizə məxsus F-35-lərin sayı 600 olacaq. Buna görə də, bilirsiniz, hesab etmirəm ki, hazırda Prezident (ABŞ, Donald) Trampın F-35-ləri təhvil verməkdən imtina etməsi riski var; onları almamaqla hədələyən müttəfiqlərimizdir", - o deyib.
