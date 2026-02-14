Reuters: ВС США готовятся к многонедельной военной операции против Ирана
Вооруженные силы США готовятся к возможной долговременной, рассчитанной на несколько недель военной операции против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По их сведениям, уже разработаны планы более сложной операции, чем та, которая была проведена в июне 2025 года. В частности, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура исламской республики, но также ее государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности. При этом в Вашингтоне ожидают ответных атак Ирана, что может увеличить риск регионального конфликта, отмечает агентство.
