    США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море

    • 14 февраля, 2026
    • 05:46
    США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море

    Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики в Карибском море.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    "Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации.

    Как отмечается в сообщении, в результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали.

