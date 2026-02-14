США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море
Другие страны
- 14 февраля, 2026
- 05:46
Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики в Карибском море.
Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
"Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика", - говорится в публикации.
Как отмечается в сообщении, в результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали.
США ударили по судну наркоторговцев в Карибском море
