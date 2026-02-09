Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира в Вашингтоне
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 19:31
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 19 февраля в Вашингтоне будет участвовать в первом заседании Совета мира.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ереване.
По его словам, Армения поддерживает мирные усилия президента США по урегулированию в секторе Газа, в том числе инициативу Совета мира, устав которого был принят 22 января в Давосе.
"Я получил и с радостью принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в первом заседании Совета мира 19 февраля", - сказал он.
