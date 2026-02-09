Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 19 февраля в Вашингтоне будет участвовать в первом заседании Совета мира.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ереване.

По его словам, Армения поддерживает мирные усилия президента США по урегулированию в секторе Газа, в том числе инициативу Совета мира, устав которого был принят 22 января в Давосе.

"Я получил и с радостью принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в первом заседании Совета мира 19 февраля", - сказал он.