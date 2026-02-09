Nikol Paşinyan Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək
09 fevral, 2026
21:06
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, fevralın 19-da Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, Paşinyan bu barədə İrəvanda ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Venslə birgə mətbuat konfransı zamanı danışıb.
"Mən ABŞ Prezidenti Donald Trampın fevralın 19-da Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak etmək dəvətini aldım və məmnuniyyətlə qəbul etdim", - o deyib.
