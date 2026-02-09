İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Nikol Paşinyan Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 21:06
    Nikol Paşinyan Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, fevralın 19-da Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Paşinyan bu barədə İrəvanda ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Venslə birgə mətbuat konfransı zamanı danışıb.

    "Mən ABŞ Prezidenti Donald Trampın fevralın 19-da Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak etmək dəvətini aldım və məmnuniyyətlə qəbul etdim", - o deyib.

    Nikol Paşinyan Cey Di Vens Sülh Şurası
    Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Son xəbərlər

    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayır

    İnfrastruktur
    21:46

    KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər
    21:44

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur

    Region
    21:29

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti