Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var
Hadisə
- 08 fevral, 2026
- 23:11
Şəmkirdə avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sabirkənd kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Zəngilan rayon sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Sücəddin Şükürlünün idarə etdiyi "Tofaş" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarında olan ağaca çırpılıb.
Hadisə zamanı sərnişin, İsmayıllı rayon sakini, 1988-ci il təvəllüdlü Altun Mustafayev hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Sərnişinlər - Quba rayon sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Samir Qurbanov və Şamaxı rayon sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Namiq Əsgərov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:17
Foto
Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilibFərdi
23:11
Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar varHadisə
23:10
"İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edibİdman
22:54
Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıbXarici siyasət
22:38
Foto
Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıbFərdi
22:32
Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİBHadisə
22:31
Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"Komanda
22:19
Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edibHadisə
22:01