Застолье с односельчанином завершилось убийством — подробности — ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства, произошедшего четыре дня назад в Гёйгёльском районе.

Как сообщает западное бюро Report, погибший - Садиг Гулиев, 1986 года рождения, чье тело было обнаружено в овраге на территории села Молладжалли, - и подозреваемый в совершении преступления Расим Гулиев, 1985 года рождения, являлись односельчанами.

В день происшествия они находились вместе и употребляли спиртные напитки. Между двумя находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами возник конфликт, который закончился смертью одного из них.

Напомним, что 4 февраля тело С. Гулиева с признаками телесных повреждений было найдено в овраге на территории села. По данному факту в прокуратуре Гёйгёльского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведётся расследование.

В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 40-летнего мужчины.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудники полиции задержали Расима Гулиева, 1985 года рождения, подозреваемого в причастности к убийству человека, тело которого несколько дней назад было обнаружено в овраге на территории села Молла Джалилли Гёйгёльского района.

По данному факту ведется расследование.

Отметим, что четыре дня назад в овраге на территории села было найдено тело местного жителя, 1986 года рождения, Сабига Гулиева, сброшенное туда неизвестными.