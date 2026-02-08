Göygöldə qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 08 fevral, 2026
- 21:39
Göygöldə 40 yaşlı kişini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bir neçə gün öncə Göygöl rayon Molla Cəlilli kəndi ərazisindəki dərədə meyiti aşkarlanan şəxsin qətlində şübhəli bilinən 1985-ci il təvəllüdlü Rasim Quliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, dörd gün əvvəl 1986-cı il təvəllüdlü kənd sakini Sabiq Quliyevin meyiti kəndin ərazisində dərəyə atılmış vəziyyətdə aşkarlanıb.
Son xəbərlər
21:40
Foto
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə Autizm Mərkəzi ilə tanış olublarDaxili siyasət
21:39
Göygöldə qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
21:36
Rəşad Sadıqov: "Sumqayıt"la matçda top fərqi daha böyük ola bilərdi"Futbol
21:31
Pxuket sahillərində təhlükəli maddə daşıyan gəmi batıbDigər ölkələr
21:10
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Müdafiədə etdiyimiz dəyişikliklərin nəticəyə təsiri olmadı"Futbol
21:07
Foto
Limassolda Avropa birinciliyi: Azərbaycan karateçiləri 6 medal qazanıbKomanda
21:01
Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Gəncə şəhər 45 nömrəli xüsusi ümumtəhsil məktəbində olublarElm və təhsil
20:42
Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə"də gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
20:36