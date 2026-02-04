İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Hadisə
    • 04 fevral, 2026
    • 17:00
    Göygöldə 40 yaşlı kişi qətlə yetirilib

    Göygöldə 40 yaşlı kişi qətlə yetirilib, meyiti dərəyə atılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Cəlilli kəndində qeydə alınıb.

    1986-cı il təvəllüdlü Sabiq Quliyevin üzərində xəsarət izləri olan meyiti dərədən aşkarlanıb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin saxlanılaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

