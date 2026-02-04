Göygöldə 40 yaşlı kişi qətlə yetirilib
Hadisə
- 04 fevral, 2026
- 17:00
Göygöldə 40 yaşlı kişi qətlə yetirilib, meyiti dərəyə atılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Cəlilli kəndində qeydə alınıb.
1986-cı il təvəllüdlü Sabiq Quliyevin üzərində xəsarət izləri olan meyiti dərədən aşkarlanıb.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin saxlanılaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
