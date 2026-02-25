ADY yeni istiqamət üzrə sərnişindaşımaya başlayacaq – EKSKLÜZİV
İnfrastruktur
- 25 fevral, 2026
- 20:31
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) yeni istiqamət üzrə sərnişin daşıma fəaliyyətinə başlayacaq.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, sürətli qatarlar Kürdəmir Dəmiryol Stansiyasında da dayanacaq.
Hazırda Kürdəmir istiqamətində sərnişindaşımanın təşkili ilə bağlı hazırlıq işləri aparılır. Artıq Kürdəmir Dəmiryol Stansiyasında təmir işləri həyata keçirilir.
Bu istiqamətdə sərnişindaşımalara yaxın günlərdə başlanılması planlaşdırılır.
