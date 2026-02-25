İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İnfrastruktur
    • 25 fevral, 2026
    • 20:31
    ADY yeni istiqamət üzrə sərnişindaşımaya başlayacaq – EKSKLÜZİV

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) yeni istiqamət üzrə sərnişin daşıma fəaliyyətinə başlayacaq.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, sürətli qatarlar Kürdəmir Dəmiryol Stansiyasında da dayanacaq.

    Hazırda Kürdəmir istiqamətində sərnişindaşımanın təşkili ilə bağlı hazırlıq işləri aparılır. Artıq Kürdəmir Dəmiryol Stansiyasında təmir işləri həyata keçirilir.

    Bu istiqamətdə sərnişindaşımalara yaxın günlərdə başlanılması planlaşdırılır.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC sərnişin daşıma Kürdəmir
    АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВ

