    АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 25 февраля, 2026
    • 20:45
    АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВ

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начнет перевозку пассажиров в Кюрдамир.

    Как сообщает Report, в настоящее время ведутся подготовительные работы по организации пассажироперевозок в данном направлении.

    На станции Кюрдамир уже проводятся ремонтные работы. Начало пассажироперевозок в этом направлении планируется в ближайшие дни.

