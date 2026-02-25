АЖД начнет пассажироперевозки в Кюрдамир – ЭКСКЛЮЗИВ

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) начнет перевозку пассажиров в Кюрдамир.

Как сообщает Report, в настоящее время ведутся подготовительные работы по организации пассажироперевозок в данном направлении.

На станции Кюрдамир уже проводятся ремонтные работы. Начало пассажироперевозок в этом направлении планируется в ближайшие дни.