ВБ готов увеличить финансирование на экологическую реабилитацию и модернизацию инфраструктуры Баку

Всемирный банк (ВБ) планирует направить 500 млн долларов США на реализацию масштабного проекта "Пригодный для жизни Баку" (Livable Baku).

Как сообщает Report со ссылкой на ВБ, первоначально на реализацию данного проекта предполагалось направить 410 млн долларов.

Следует отметить, что проведение экспертной оценки проекта запланировано до 26 октября 2026 года, а одобрение на Совете директоров ожидается 18 февраля 2027 года. Средства будут предоставлены через Международный банк реконструкции и развития (МБРР), являющийся структурным подразделением ВБ.

Общая стоимость инициативы в настоящее время составляет 591,25 млн долларов США. Доля участия правительства Азербайджана в проекте составляет 91,25 млн долларов.

Проект предусматривает финансирование скоординированного пакета капитальных вложений и институциональных мероприятий, направленных на решение наиболее острых экологических вызовов городской среды азербайджанской столицы. Структура проекта включает три взаимосвязанных инвестиционных компонента и один управленческий. Логика преобразований строится на понимании того, что улучшение качества и устойчивости городской среды Баку требует одновременных шагов по ликвидации инфраструктурных пробелов, борьбе с экологическим загрязнением и наращиванию институционального потенциала.

Первый компонент "Комплексное управление твердыми бытовыми отходами" предполагает финансирование строительных работ, приобретение товаров и услуг для обновления инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территории Баку и Абшеронского района. Среди ключевых инвестиций - возведение и запуск санитарных полигонов, отвечающих международным природоохранным стандартам, организация мусороперегрузочных станций (МПС), а также создание объектов по сортировке и рекуперации материалов в целях повышения эффективности ресурсоизвлечения и сокращения объемов захоронения отходов. Данный компонент также предусматривает поддержку мероприятий по совершенствованию раздельного сбора отходов у источников их образования, развитию вторичной переработки и формированию экономики замкнутого цикла.

Второй компонент "Рекультивация загрязненных озер и территорий" считается наиболее масштабным и ориентиров на экологическую реабилитацию природных водоемов и нефтезагрязненных земель, представляющих собой самые серьезные экологические обязательства Баку. В рамках компонента будет выделено финансирование на восстановление трех приоритетных природных озер - Зых, Ходжасан и западной части Беюк-Шор, которые на протяжении десятилетий подвергались промышленному и бытовому загрязнению. Помимо этого, компонент обеспечит поддержку рекультивации определенных нефтезагрязненных участков в Большом Баку. Ожидается, что восстановленные территории обеспечат существенные экологические преимущества благодаря увеличению площади зеленых зон, а также высвобождению земель для градостроительного освоения.

Третий компонент "Институциональное укрепление" нацелен на развитие потенциала государственных органов в сфере планирования, администрирования и поддержания экологически благоприятной и жизнестойкой городской среды. Основные мероприятия охватывают укрепление возможностей в области интегрированного городского планирования и управления; создание и внедрение систем управления земельными ресурсами; содействие реформам в секторе обращения с ТБО, в том числе нормативным реформам, реформам тарифного регулирования и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Четвертый компонент "Управление проектом, мониторинг и оценка" обеспечит покрытие операционных затрат Группы реализации проекта, включая закупочную деятельность, финансовый менеджмент, соблюдение экологических и социальных стандартов, мониторинг и оценку, а также коммуникационную работу в рамках проекта. Кроме того, он поддержит формирование системы мониторинга и оценки проекта, включая сбор базовых данных и механизмы отчетности о достигнутых результатах.