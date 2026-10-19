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    Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaq

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:25
    Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaq

    Dünya Bankı irimiqyaslı "Yaşamaq üçün əlverişli Bakı" ("Livable Baku") layihəsinin icrasına 500 milyon ABŞ dolları yönəltməyi planlaşdırır.

    "Report" Banka istinadən xəbər verir ki, ilkin olaraq bu layihənin icrasına 410 milyon ABŞ dollarının yönəldilməsi nəzərdə tutulurdu.

    Qeyd edək ki, layihənin ekspert qiymətləndirilməsinin bu il oktyabrın 26-dək keçirilməsi planlaşdırılır, onun Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiqlənməsi isə 2027-ci il fevralın 18-də gözlənilir. Maliyyə vəsaiti Dünya Bankının struktur bölməsi olan Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı vasitəsilə təqdim ediləcək.

    Hazırda təşəbbüsün ümumi dəyəri 591,25 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Azərbaycan hökumətinin layihədəki iştirak payı 91,25 milyon ABŞ dollarıdır.

    Layihə çərçivəsində Azərbaycan paytaxtının şəhər mühitinin ən aktual ekoloji problemlərinin həlli məqsədilə razılaşdırılmış kapital qoyuluşu və institusional inkişaf tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi təmin ediləcək. Layihəyə bir-birini tamamlayan üç investisiya komponenti və bir layihə idarəetməsi komponenti daxildir. Layihənin konsepsiyasına əsasən, Bakının şəhər mühitinin keyfiyyətinin və dayanıqlığının yüksəldilməsi infrastruktur boşluqlarının, ekoloji çirklənmənin aradan qaldırılması və institusional imkanların gücləndirilməsi üçün paralel səylər göstərilmədən qeyri-mümkündür.

    Layihənin birinci komponenti - "Bərk məişət tullantılarının kompleks idarə edilməsi" Bakı və Abşeron rayonu ərazisində bərk məişət tullantılarının idarə olunması infrastrukturunun yenilənməsi üçün tikinti işlərinin maliyyələşdirilməsini, malların və xidmətlərin alınmasını nəzərdə tutur. Əsas investisiyalar təbiəti mühafizə üzrə beynəlxalq standartlara cavab verən sanitar poliqonların inşası və istifadəyə verilməsi, tullantıların yüklənməsi stansiyalarının təşkili, həmçinin resursların çıxarılmasının səmərəliliyinin artırılması və tullantıların basdırılması həcmlərinin azaldılması məqsədilə materialların çeşidlənməsi və rekuperasiyası obyektlərinin yaradılması daxildir. Bu komponent həmçinin tullantıların əmələ gəldiyi mənbələrdə ayrı-ayrı toplanmasının təkmilləşdirilməsi, təkrar emalın inkişafı və qapalı dairəvi iqtisadiyyatın formalaşdırılması üzrə tədbirlərin dəstəklənməsini nəzərdə tutur.

    "Çirklənmiş göllərin və ərazilərin rekultivasiyası" adlanan ikinci komponent ən genişmiqyaslı komponent hesab olunur və təbii su hövzələrinin və neftlə çirklənmiş torpaqların ekoloji reabilitasiyasına yönəlib. Komponent çərçivəsində onilliklər ərzində sənaye və məişət tullantıları ilə çirklənməyə məruz qalmış üç təbii gölün - Zığ, Xocəsən və Böyük Şorun qərb hissəsinin bərpası üçün maliyyə ayrılacaq. Bundan başqa, komponent Böyük Bakıda neftlə çirklənmiş müəyyən sahələrin rekultivasiyasına dəstək verəcək. Bərpa edilmiş ərazilərin yaşıl zonaların sahəsinin genişləndirilməsi, həmçinin şəhərsalma üçün torpaqların boşaldılması sayəsində mühüm ekoloji üstünlüklər təmin edəcəyi gözlənilir.

    Üçüncü komponent olan "İnstitusional gücləndirmə" dövlət orqanlarının ekoloji cəhətdən əlverişli və dayanıqlı şəhər mühitinin planlaşdırılması, idarə edilməsi və qorunub saxlanması sahəsində potensialının inkişafına hədəflənib. Əsas tədbirlər inteqrasiya olunmuş şəhər planlaşdırılması və idarə edilməsi sahəsində imkanların gücləndirilməsini, torpaq resurslarının idarə edilməsi sistemlərinin yaradılması və tətbiqini, bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi sektorunda islahatlara, o cümlədən normativ islahatlara, tarif tənzimlənməsi sahəsində islahatlara və normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsini əhatə edir.

    "Layihənin idarə edilməsi, monitorinq və qiymətləndirmə" adlı dördüncü komponent layihənin İcra Qrupunun əməliyyat xərclərinin, o cümlədən satınalma fəaliyyəti, maliyyə idarəçiliyi, ekoloji və sosial standartlara riayət olunması, monitorinq və qiymətləndirmə, həmçinin layihə çərçivəsində kommunikasiya işlərinin maliyyələşdirilməsini təmin edəcək. Bundan əlavə, bu komponent baza məlumatlarının toplanması və əldə olunan nəticələr üzrə hesabatlılıq mexanizmləri də daxil olmaqla, layihənin monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin formalaşdırılmasını dəstəkləyəcək.

    Livable Baku Bakı şəhəri Dünya Bankı Abşeron
    ВБ готов увеличить финансирование на экологическую реабилитацию и модернизацию инфраструктуры Баку
    WB ready to increase funding for environmental rehabilitation, infrastructure modernization in Baku
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