Рубио: Центральная Азия 20 лет не получала должного внимания США
- 19 октября, 2026
- 10:17
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За последние 20 лет Центральная Азия не получала должного внимания со стороны американских политиков.
Как передает Report со ссылкой на Kun.uz, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Самарканде.
"За последние 20 лет Центральная Азия не получала от наших политиков того уровня внимания, которого она заслуживает. Но ситуация меняется. Именно поэтому мы сейчас здесь", - сказал Рубио.
По его словам, Вашингтон заинтересован в укреплении отношений со странами региона, в том числе посредством развития экономического сотрудничества.
"Узбекистан - страна, экономика которой стремительно развивается. Здесь открываются огромные возможности для повышения благосостояния населения. Американские компании заинтересованы в том, чтобы стать частью этого процесса", - отметил он.
Госсекретарь подчеркнул, что именно стремление расширить взаимодействие со странами Центральной Азии стало причиной проведения встречи в формате C5+1 наряду с двусторонним визитом.
"Я считаю, что все это лишь фундамент, на котором мы намерены строить дальнейшее сотрудничество. Мы хотим сделать гораздо больше. Это не конец, а только начало", - заявил Рубио.
Отвечая на вопрос о возможном визите президента США Дональда Трампа в Узбекистан, госсекретарь сообщил, что Вашингтон намерен в течение следующего года изучить возможные сроки поездки.
"Полагаю, президент хотел бы приехать сюда, если у него будет такая возможность. Он сам об этом говорил. Однако я не могу говорить от его имени относительно графика поездок", - добавил он.