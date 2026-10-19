Рубио: Центральная Азия 20 лет не получала должного внимания США

За последние 20 лет Центральная Азия не получала должного внимания со стороны американских политиков.

Как передает Report со ссылкой на Kun.uz, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Самарканде.

"За последние 20 лет Центральная Азия не получала от наших политиков того уровня внимания, которого она заслуживает. Но ситуация меняется. Именно поэтому мы сейчас здесь", - сказал Рубио.

По его словам, Вашингтон заинтересован в укреплении отношений со странами региона, в том числе посредством развития экономического сотрудничества.

"Узбекистан - страна, экономика которой стремительно развивается. Здесь открываются огромные возможности для повышения благосостояния населения. Американские компании заинтересованы в том, чтобы стать частью этого процесса", - отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что именно стремление расширить взаимодействие со странами Центральной Азии стало причиной проведения встречи в формате C5+1 наряду с двусторонним визитом.

"Я считаю, что все это лишь фундамент, на котором мы намерены строить дальнейшее сотрудничество. Мы хотим сделать гораздо больше. Это не конец, а только начало", - заявил Рубио.

Отвечая на вопрос о возможном визите президента США Дональда Трампа в Узбекистан, госсекретарь сообщил, что Вашингтон намерен в течение следующего года изучить возможные сроки поездки.

"Полагаю, президент хотел бы приехать сюда, если у него будет такая возможность. Он сам об этом говорил. Однако я не могу говорить от его имени относительно графика поездок", - добавил он.