Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Кыргызстане осужденным могут разрешить обращаться за повторным помилованием

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 10:15
    В Кыргызстане осужденным могут разрешить обращаться за повторным помилованием

    В Кыргызстане планируют разрешить повторное помилование осужденных.

    Как передает Report, об этом cообщают кыргызские медиа.

    Согласно законопроекту, осужденные, которым ранее уже сократили срок наказания или заменили пожизненное заключение на 20 лет лишения свободы, смогут снова обратиться за помилованием. Прямого запрета на такие действия сегодня нет, но отсутствует регламентированный механизм рассмотрения прошений. В проекте указаны сроки повторного обращения как после первого отказа, так и после смягчения наказания. При этом президент может помиловать осужденного до наступления срока повторного обращения.

    Также предусмотрен упрощенный сбор документов: из перечня обязательных исключен протокол заседания местной наблюдательной комиссии. Отмечается, что ее заключения носят рекомендательный характер, а проведение заседаний нередко задерживается из-за отсутствия кворума.

    Помилование Заключенные Кыргызстан
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:07
    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи
    Другие страны
    11:04
    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне
    Футбол
    10:50
    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек
    Другие страны
    10:48
    "Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
    Футбол
    10:39
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%
    Энергетика
    10:39
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений
    Энергетика
    10:32
    ГТК: ТОП-10 стран за 9 месяцев купили у Азербайджана около 16 млн тонн нефти
    Энергетика
    10:31
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию
    Бизнес
    10:30
    В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.
    В регионе
    Лента новостей