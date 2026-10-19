В Кыргызстане осужденным могут разрешить обращаться за повторным помилованием

В Кыргызстане планируют разрешить повторное помилование осужденных.

Как передает Report, об этом cообщают кыргызские медиа.

Согласно законопроекту, осужденные, которым ранее уже сократили срок наказания или заменили пожизненное заключение на 20 лет лишения свободы, смогут снова обратиться за помилованием. Прямого запрета на такие действия сегодня нет, но отсутствует регламентированный механизм рассмотрения прошений. В проекте указаны сроки повторного обращения как после первого отказа, так и после смягчения наказания. При этом президент может помиловать осужденного до наступления срока повторного обращения.

Также предусмотрен упрощенный сбор документов: из перечня обязательных исключен протокол заседания местной наблюдательной комиссии. Отмечается, что ее заключения носят рекомендательный характер, а проведение заседаний нередко задерживается из-за отсутствия кворума.