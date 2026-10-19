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    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 18 млрд кубометров природного газа

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:21
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 18 млрд кубометров природного газа

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 17,99 млрд кубометров природного газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспорта составила $6 млрд 448 млн 683,6 тыс.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта газа сократился на 2,9%, а его стоимость - на 3,7%.

    За отчетный период доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 27,02%.

    Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-сентябре составил $37,211 млрд, что на 5,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На экспорт пришлось $23,865 млрд, на импорт - $13,346 млрд. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Экспорт газа
    Azərbaycan 9 ayda 18 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ixrac edib
    Azerbaijan's natural gas exports approached 18 bcm in nine months
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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