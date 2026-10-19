Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 18 млрд кубометров природного газа

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 17,99 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспорта составила $6 млрд 448 млн 683,6 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта газа сократился на 2,9%, а его стоимость - на 3,7%.

За отчетный период доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 27,02%.

Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-сентябре составил $37,211 млрд, что на 5,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На экспорт пришлось $23,865 млрд, на импорт - $13,346 млрд. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.