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    Azərbaycan 9 ayda 18 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ixrac edib

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:53
    Azərbaycan 9 ayda 18 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ixrac edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 17 milyard 994 milyon 105,3 min kubmetr həcmində təbii qaz ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən xəbər verir.

    Azərbaycandan ixrac edilən təbii qazın dəyəri 6 milyard 448 milyon 683,6 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə ixrac edilən təbii qazın həcmi 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 2,9 %, dəyəri isə 3,7 % azdır.

    Hesabat ayında Azərbaycanın ümumi ixracında təbii qazın payı 27,02 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Təbii qaz Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 18 млрд кубометров природного газа
    Azerbaijan's natural gas exports approached 18 bcm in nine months
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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